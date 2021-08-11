В Москве эзотерик зверски убил женщину

Мужчина увлекался нетрадиционной медициной

Внезапное помешательство или ревность, предварительно, является причиной кровавой бойни на западе Москвы вечером 10 августа. Под окнами многоэтажки найден труп мужчины, а в квартире на 17-м этаже, где он проживал, расчлененную сожительницу.

Как стало известно «МК», около 20.30 в скорую помощь позвонил мужчина. Он пил чай в квартире мамы на Никулинской улице, когда услышал на улице шум. Выглянув с 11-го этажа, мужчина увидел лежавшего на земле мужчину с ножевыми ранениями. При осмотре трупа медики обнаружили 2 ножевых ранения в области живота. Поквартирный обход определил место жительство погибшего — двухкомнатной квартиры на 17-м этаже. Тут глазам полицейских предстала кошмарная картина — труп женщины, причем расчлененный. Голова и сердце лежали в полиэтиленовом пакете в прихожей. На груди женщине зияли две раны.

Погибшими оказались приезжие из регионов России — 46-летний Алексей из Новосибирской области и 41-летняя Ольга из Прокопьевска Кемеровской области. Владелец квартиры, майор вооруженных сил в запасе, сдал жилье Алексею в 2018 года. Это жилье, к слову, хозяин купил в 2014 году на будущее — он думал, что там будет проживать сын, когда поступит в институт.

Алексей позиционировал себя как доктор, в разговоре заявил, что закончил медицинский институт и работал в медклинике. Поэтому было к нему доверие. Всегда опрятный, чисто выбритый, не курит, не пьет. Здоровый цвет лица. Всегда на позитиве, — рассказывал хозяин.

Владелец видел Алексея в июне этого года возле подъезда — они обсуждали бытовые вопросы. В очередной раз квариросъемщик предложил чай для похудения, чай от паразитов и целебное масло. Алексей увлекался сыроедением, целительством, эзотерикой, массажем и тд. Он даже рассказывал, как откопал в горах корень полезной травы.

Когда началась пандемия, Алексей стал редко бывать бывал в московской квартире — он регулярно ездил в Крым. Хозяину мужчина говорил, что там у него бизнес. Что касается Ольги, хозяин ее ни разу не видел — лишь однажды жилец спросил, можно ли даме остановиться в квартире, не упомянув, кем она ему приходится.

Алексей был родом из Новосибирска — там у него живет 79-летняя мама, 20-летняя дочка, студентка аграрного вуза. С матерью девочки мужчина расстался с ней примерно в то время, как уехал в Москву. Гражданская супруга уехала в другой город, и пару развело расстояние.

Накануне трагедии Алексей связывался с дочерью, а с мамой разговаривать почему-то не захотел. Со слов родственников, погибший не имел высшего образования. Он закончил медицинское училище по специальности медбрат. По медицинской линии Алексей не работал, подрабатывал где придется — был и инструктором по вождению и т.д. В квартире нашли записку, которая косвенно указывает на мотив — ревность, хотя достоверно об этом сказать нельзя.