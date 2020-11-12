В Москве ищут женщину, прятавшую убитого младенца в шкафу

Следственный комитет ведет поиск жительницы Москвы, которая подозревается в убийстве своего ребенка.

Как сообщили в столичном управлении СК, летом 2019 года в квартире дома на улице Широкая было найдено тело младенца. Труп находился в шкафу.

Мать ребенка сообщила, что он родился мертвым. Однако экспертиза установила, что причиной смерти стала гипоксия «вследствие частичного перекрытия дыхательных путей».

В отношении матери возбуждено уголовное дело об убийстве новорожденного. // МК