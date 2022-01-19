В Москве поймали сексуального «маньяка-неудачника»

На его счету несколько неудачных попыток.

В Москве задержан сексуальный маньяк, нападавший на женщин в Юго-Западном округе. Об операции по его поимке «МК» сообщал на днях.

По данным источника, на совести 21-летнего мужчины несколько нападений, но ни одно из них не закончилось изнасилованием.

Преступления были совершены 8 и 14 января. 8 января на улице Гарибальди молодой человек пристал к 44-летней женщине – попросил дать телефон, чтобы позвонить. Потом он сказал, что нужно зайти за гаражи, так как там лучше ловит связь. Доверчивая женщина пошла за ним, где преступник набросился на нее, но не смог снять одежду и убежал.

14 января аналогичное преступление было совершено на улице Обручева. Парень попытался познакомиться с 22-летней женщиной, а когда получил отказ, начал трогать ее за грудь через пальто и имитировать половой акт. Прохожая закричала, и маньяк скрылся. Благодаря оперативным действиям следователей СКР и сотрудников угрозыска УВД по Юго-Западному округу его в итоге задержали. // «МК»