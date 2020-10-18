В Москве приемные родители издевались над 4-летней девочкой

Мать лишили родительских прав, но опекуны оказались не лучше

Жуткий переполох случился в пятницу утром в одном из детских садов на северо-востоке Москвы. Одна из воспитанниц, переодеваясь на урок физкультуры, невольно предстала перед воспитателями как жертва домашнего насилия. Все тело малышки «украшали» синяки.

Как стало известно «МК», от тяжелой родительской руки пострадала девочка, взятая в семью москвичей под опеку. Сомнений быть не могло: помимо царапин и синяков на шее ребёнка, которую до переодевания скрывала водолазка, была видна багровая полоса от удушья. Перепуганные работники сада решили срочно вызвать опекунов девочки и обратились в полицию. По звонку в дошкольное учреждение явилась мама, однако ничего вразумительного она сказать не могла. С ее слов ребенка в садик собирал отец, а сама она спала и никакого шума не слышала. Девочка же рассказала психологу, что ее избил папа, когда она отказалась одевать выбранную им кофточку. Впрочем, следы на ее теле говорили не только об избиении, но и о настоящих пытках. На спине ребенка не было живого места, причем кроме синяков воспитатели разглядели борозды от ногтей. Приёмная родительница никак не отреагировала на рассказ дочери и даже не пошла провожать ее, когда за девочкой приехала «скорая». А спустя несколько часов к психологу на разговор явился отец. Он пояснил, что в их семье Вера (имя изменено) живет два года. Ребенка они взяли из детского дома, куда девочка попала после чудовищного происшествия.

Психически неуравновешенная мать пыталась выкинуть Веру с балкона — трагедию предотвратили соседи. Своим будущим опекунам малышка сразу понравилась — девочка была очень красивая и уже в два года хорошо разговаривала. Девочку взяли под опеку, хотя воспитатели предупреждали эту семью, что ребенок довольно неуравновешенный. Свой непокорный нрав, по словам отца, Вера начала демонстрировать сразу. А когда в семье родился родной ребенок (до этого супруги долго не могли завести детей), девочка начала закатывать истерики из-за ревности к младшему брату. В три года ее попытались устроить в ясли, но из-за жалоб воспитателей на ее невыносимый характер девочку пришлось воспитывать дома.

С сентября ее зачислили в новый сад, где и произошел этот инцидент. Правда, девочка успела походить в новую группу только три недели и воспитатели пока не заметили в ее поведении никаких отклонений. Более того, она была ласкова со всеми сотрудниками, и когда они провожали ее в больницу, плакала и обнимала их. Теперь с опекунами будут разбираться сотрудники полиции. Кстати, отец ребенка раньше тоже служил в правоохранительных органах.