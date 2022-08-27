В Москве сожгли автомобиль замначальника управления Генштаба ВС РФ

Евгений Секретарев работает в 8-м управлении Генштаба. Оно отвечает за военную цензуру: сотрудники следят, чтобы в СМИ не появлялась неправильная фактура про российскую армию.

«БМВ» X6 Секретарева стояла во дворе дома на Ленинградском шоссе и там же внезапно загорелась. Больше всего пострадала задняя часть авто — багажник полностью выгорел.

Следователи не исключают, что джип Секретарева кто-то поджёг. В нескольких метрах от автомобиля выгорела трава, а также, по словам очевидцев, недалеко от машины видели подозрительную девушку. Однако как она связана с пожаром — пока неизвестно.

В Москве загорелся автомобиль замначальника управления Генштаба ВС РФ.

Евгений Секретарев работает в 8-м управлении Генштаба. Оно отвечает за военную цензуру: сотрудники следят, чтобы в СМИ не появлялась неправильная фактура про российскую армию.

«БМВ» X6 Секретарева стояла во дворе дома на Ленинградском шоссе и там же внезапно загорелась. Больше всего пострадала задняя часть авто — багажник полностью выгорел.

Следователи не исключают, что джип Секретарева кто-то поджёг. В нескольких метрах от автомобиля выгорела трава, а также, по словам очевидцев, недалеко от машины видели подозрительную девушку. Однако как она связана с пожаром — пока неизвестно. // Baza