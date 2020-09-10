В Москве убил себя второй за два дня водитель, остановленный ДПС
Московские правоохранители выясняют обстоятельства смерти водителя, остановленного ГИБДД.
Как сообщили в московском главке полиции, в четверг сотрудники ДПС остановили легковой автомобиль на Мичуринском проспекте, и при проверке выяснилось, что водитель находится в розыске по подозрению в мошенничестве.
В сопровождении сотрудников мужчина за рулем своей машины проследовал к УВД по району Тропарево-Никулино. Однако когда возле отделения он ненадолго остался один в салоне, он совершил самоубийство.
На месте работают следователи.
По информации «МК срочные новости», погибший был в базе судебных приставов, из данных который следует, что он задолжал более 13 млн рублей после банкротства свей фирмы. Также выяснилось, что в розыскной базе он находился по подозрению в уклонении от уплаты налогов, в махинациях и прочем.
Два дня назад в Москве совершил самоубийство другой водитель, которого сотрудники ДПС остановили по подозрению в нетрезвом вождении.
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