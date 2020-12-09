В Москве задержали вора в законе «Басмача», ограбившего знакомую женщину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который ограбил познакомившуюся с ним на сайте знакомств пожилую женщину на 9 млн рублей, сообщает РЕН ТВ.

Впоследствии стало известно, что задержанный – это вор в законе Мераб Ломсадзе (Басмач). Предполагается, что жертвами криминального авторитета могли стать десятки россиянок.

Басмач завел аккаунт на сайте знакомств и представлялся бизнесменом Вениамином. Он делал подарки женщине. «Я говорю: не надо меня встречать. Нет, он приехал, и розы выше меня ростом, наверное метр семьдесят», — рассказывает пострадавшая. А однажды он принес блюдо из грузинского ресторана, в которое добавил какое-то вещество, от которого пенсионерка уснула. А когда проснулась, то сейф с богатствами уже был пустым.

Отмечается, что Басмач действовал хитро – установил в квартире жертвы камеру, снимал видео, из которых и узнал, куда женщина прячет свои деньги и драгоценности.

Между у самого Басмача есть супруга, а он заочно осужден на 10 лет в Белоруссии. Криминальный авторитет был неуловим, находился в России в федеральным розыске. Но на брачного афериста все-таки вышли следователи, и теперь ему грозит уголовная ответственность. Сейчас ищут других жертв мужчины, из них пока никто не обращался в полицию. // МК