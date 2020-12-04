В Новой Москве гостья выкинула из окна ребёнка хозяйки дома

В ТИНАО произошел трагический инцидент с годовалым ребенком.

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Следственного комитета.

По предварительным данным, как сообщает телеграм-канал «112», из окна одного из жилых домов в Новой Москве выкинули годовалого ребенка. При этом в квартире в это время находились мать младенца и ее подруга. Мать ребенка утверждает, что этот чудовищный поступок совершила именно гостья. // МК