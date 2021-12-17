В Петербурге горит недостроенный корвет ВМФ России

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге произошел пожар, вспыхнул военный корабль, стоящий на стапелях.

Об этом сообщает «Фонтанка», информирует УНН.

Огонь охватил уже 800 квадратных метров — вероятно, из-за нарушения техники пожарной безопасности могла вспыхнуть ходовая рубка главного командного поста и башенная мачта. Вскоре пламя перекинулось на четвертую и пятую палубы.

Пожару присвоен наивысший ранг сложности.

В настоящее время известно о трех пострадавших.

«Состояние двух спасателей, которые 17 декабря пострадали во время ликвидации пожара на корвете, который строится в «Северной верфи» в Петербурге, оценивается как средней степени тяжести», — цитирует «Фонтанка» слова врача.

Как пишет «Фонтанка», горит корвет проекта 20385 «Проворный». Он был заложен летом 2013 года, на воду спущен в начале осени 2019 года