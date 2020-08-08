В Петербурге кладовщик во время секса свернул шею 55-летней партнерше

В Санкт-Петербурге в коммунальной квартире дома № 156 на набережной реки Фонтанки в одной из комнат было обнаружено тело 55-летней женщины с жуткими травмами. У несчастной была свернута шея и переломаны кости груди. Как оказалось речь не идет о классическом убийстве. Партнер перестарался во время секса с играми в стиле БДСМ. Впрочем, от ответственности это его не спасет.

Полиция Адмиралтейского района уже задержала 38-летнего подозреваемого, сообщает портал 78.ru. Он оказался кладовщиком одной из петербургских фирм. Экспертиза подтвердила, что он занимался со скончавшейся женщиной жестким сексом, в ходе которого последняя и получила травмы.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В свою очередь телеканал РЕН-ТВ сообщает, что жертва необычных любовных утех была актрисой второго плана. Она числилась в группах по подбору актеров кино в соцсетях и принимала участие в съемках эпизодов.

Бывшая однокурсница погибшей рассказала, что женщина закончила журфак УРГУ, однако реализоваться в профессии не смогла и работала распространителем театральных билетов, а также снималась в эпизодах различных фильмов. В последний раз, когда подруги вели переписку, погибшая пожаловалась, что провела много часов на морозе при съемках фильма «Дылда», но не один эпизод с ней в окончательный монтаж картины не попал. // МК