В Петербурге на вечеринке БТР задавил пасынка миллиардера

СМИ узнали подробности трагического ДТП, произошедшего накануне в Санкт-Петербурге во время частной вечеринки с стиле исторической реконструкции.

Как сообщалось ранее, в ходе проведения несанкционированного мероприятия — организаторы не уведомили о нем городских чиновников — под колесами БТР погиб мужчина. Предположительно, участники мероприятия получили команду принять положение лежа, а сигналом для начала движения бронетехники должен был стать удар по кузову. Считается, что, услышав похожий звук, водитель БТР завел мотор и переехал лежащего человека.

«Фонтанка» пишет, что погибший 38-летний предприниматель Андрей Кожевин приходился сводным братом бизнесмену Михаилу Скорову, чей день рождения как раз отмечали таким оригинальным способом. Скоров — сын миллиардера Аркадия Скорова.

«Была реконструкция … БТР потом поехал и раздавил его», — подтвердил Скоров-старший Life.

Он добавил, что, по его данным, «у них это не первый подобный случай» и что в 2018 году «танк кого-то переехал».

По сведениям «Фонтанки», за рулем БТР был председатель правления патриотической организации «Красная звезда», которая выступила организатором реконструкции. Сообщается, что в отношении Александра Торопова завели уголовное дело по ст. 238 УК «Оказание небезопасных услуг». // МК