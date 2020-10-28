В Подмосковье будут судить бандитов, расстрелявших жертву прямо в больнице

ОПГ из девяти человек орудовала 16 лет

Участники дерзкой и жестокой банды, которые совершили девять убийств и множество разбоев в Подмосковье, скоро окажутся на скамье подсудимых. Одну из жертв киллер расстрелял прямо в больнице!

Управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении шести членов дерзкой и безжалостной банды, действующей на территории Московской области. Члены группировки обвиняются в организации и в совершении убийств, похищениях, вымогательствах, разбойных нападениях и грабежах, а также в незаконном обороте оружия и хищении оружия. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Банда существовала примерно с января 2001 по сентябрь 2017 года. За это время участниками ОПГ было совершено 9 убийств, а также грабежи и разбойные нападения. Преступные намерения бандитов и способы их воплощения были очень разнообразны, также как и арсенал оружия. В одних случаях преступники преследовали корыстные цели, а в других просто мстили. В список их жертв попали члены других преступных группировок, коммерсант, главный бухгалтер одного из совхозов. Бандиты отличались наглостью и дерзостью. Так, один из потерпевших был расстрелян в Люберецкой районной больнице. Бандиты посчитали, что он имеет отношение к покушению на убийство их товарища. Другого потерпевшего – обычного разнорабочего, скопившего крупную сумму денег, — бандиты похитили, вымогали деньги, а затем связанного бросили на кладбище зимой, где мужчина скончался.

На бандитов вышли после раскрытие убийства коммерсанта, тело которого с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено в сентябре 2016 года на территории Раменского района Подмосковья. А дальше следователи «потянули за ниточку», и список преступлений резко увеличился.

Сложность в раскрытии преступлений заключалась в их давности. 15 уголовных дел следователи объединили в одно производство. Четверо обвиняемых долгое время находились в розыске, но были задержаны. Следствием проведен огромный объем работы, в результате которой 39 томов уголовного дела, в скором времени будут направлены в суд. // МК