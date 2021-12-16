В Подмосковье экс-росгвардеец зарезал двух человек

Бывший боец Росгвардии задержан 14 декабря по подозрению в двойном убийстве в подмосковной Балашихе. Военные следователи выясняют, что заставило 20-летнего мужчину пойти на жуткое преступление.

Как стало известно “МК”, погибшие — 58-летний и 65-летний жители трехэтажного дома в военном городке при дивизии Дзержинского. Они жили в соседних квартирах и были хорошо знакомы друг с другом, так как имели отношение к военной службе.

Со слов дочери одного из погибших Петра Андреевича (имя изменено), ее отец, бывший военный, спокойно проводил вечер вторника дома. Пенсионер, как обычно, вышел покурить на лестничную клетку, но домой уже не вернулся.

По предположениям родственников, мужчина услышал шум в соседней квартире и решил посмотреть, что случилось. Когда обеспокоенная долгим отсутствием отца дочь вышла из квартиры, то увидела бойцов Росгвардии — они удерживали молодого мужчину.

Один из офицеров увидел, как парень выбегал из подъезда с окровавленным ножом, и скрутил его. Тот был в крови, а на лестничной клетке лежали окровавленный нож и ценные вещи, вытащенные из кармана задержанного.

Злодей — 20-летний уроженец Ингушетии, бывший боец Росгвардии, уволенный в ноябре этого года по отрицательным мотивам (за нарушение условий контракта).

Предположительно, экс-росгвардеец залез в квартиру на первом этаже с целью ограбления. В жилище соседа, которому хотел помочь Петр Андреевич, было все перевернуто вверх дном. Видимо, соседи пытались самостоятельно справиться с незваным гостем, за что были буквально истыканы ножом.

Подозреваемый в убийстве 18 декабря должен был улететь домой в Ингушетию. Что заставило пойти на преступление — разбираются правоохранители.