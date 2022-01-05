В Подмосковье мамаша задушила свою 10-месячную дочь

В Московской области мать задушила свою 10-месячную дочь во время прогулки.

Как сообщает региональный главк СКР на своем сайте, 34-летняя женщина находилась в частном доме в деревне Гаврино в городском округе Павловский Посад. Потому она вышла на прогулку с ребенком в коляске и во время прогулки задушила дочь. Тело ребенка женщина спрятала в ближайшей лесополосе, закопав в снег.

К правоохранителям обратилась родственница матери ребенка. В ходе поисков и было обнаружено тело девочка, а позже была найдена и задержана подозреваемая.

Задержанная созналась в содеянном. Сейчас назначены судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемой. // МК