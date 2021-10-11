В Подмосковье пьяный водитель убил троих подростков

Пятеро подростков попали в серьезную автоаварию в Подмосковье по вине пьяного водителя. Трое тинейджеров скончались, остальные были доставлены в больницу.

Как стало известно «МК», трагедия произошла 9 октября в 22.30 в Сергиево-Посадском округе, недалеко от села Шеметово. Здесь «Рено-Дастер», которым управлял 36-летний эксперт местного предприятия, вылетел на полосу встречного движения и врезался в «ВАЗ-2114», в котором находились пятеро подростков. Ребята отправились на вечернюю прогулку по приглашению 17-летнего Даниила (имя изменено). После окончания школы парень приобрел с рук старые «Жигули», оформил их на взрослого приятеля и периодически катал своих друзей. 18 лет молодому человеку должно было исполниться в ноябре этого года.

В субботу вечером подростки ездили между поселком Шабурново и селом Константиново. Авария произошла, когда они оказались на дороге, которая ведет к селу от трассы Сергиев Посад – Калязин.

В аварии Даниил и два его пассажира – 15-летняя московская школьница и 14-летний учащийся местной школы – погибли. Еще два пассажира – 17-летний молодой человек и 14-летняя девушка – доставлены в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами.

Виновник ДТП также попал в больницу. Мужчина уже сообщил стражам порядка, что в тот вечер был нетрезв. Днем он гулял с маленькой дочкой, выпил 100 граммов водки. Вечером он поехал к своей знакомой, собирался задержаться там, однако планы сорвались, и мужчина поехал обратно. По мнению шофера, трагедия произошла из-за того, что у него внезапно заболела нога. Мужчина потянулся почесать ногу и поправить ботинок – и утратил контроль за дорогой.

Впрочем, стражи порядка не исключают, что водитель просто заснул.

Как сообщила «МК» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, в ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.