В Подмосковье женщины-военнослужащие скончались от отравления алкоголем

Две женщины скончались предположительно от отравления алкоголем в Московской области, еще одна госпитализирована. Все пострадавшие – военнослужащие.

Как стало известно «МК», инцидент произошел в городском округе Домодедово во вторник утром.

В квартире 37-летней женщины-телефониста был обнаружен труп хозяйки. Через несколько часов в соседнем доме в своей квартире скончалась 38-летняя женщина, старший механик радиовзвода. Еще одна женщина в тяжелом состоянии госпитализирована.

Сотрудники полиции предположили, что причиной ЧП стало отравление суррогатом алкоголя. В одной из квартир изъято множество пластиковых бутылок и 5-литровая пустая канистра.