В Польше двое украинцев сбежали через окна отеля в нарушение условий карантина

Краковские полицейские дважды в течение одного дня ловили нарушителей карантина, которые самовольно покинули место самоизоляции в гостинице.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RMF24.

Представитель Малопольской полиции Себастьян Глень сообщил, что задержания обоих мужчин произошли в субботу.

Первого из них днем задержал офицер, доставлявший покупки другим полицейским, которые находились на карантине в гостинице. Подойдя к зданию, он заметил мужчину, который, спускаясь по веревке, пытался выбраться из комнаты на первом этаже. Мужчина поднялся на ноги и начал бежать, но его поймали.

«Как выяснилось, беглецом был 23-летний украинец, проживающий в Кракове. Он не должен был самоизолироваться, но решил посетить своих коллег, которые находились в отеле на обязательном карантине, связанном с пересечением границы», — пояснил Глень.

Очередное задержание произошло уже в тот же день вечером, когда в полицию сообщили о еще одном человеке, который пытается выбраться из отеля, спускаясь по канату.

Прибывший на место патруль установил, что беглецом является 28-летний гражданин Украины, который находится в гостинице на карантине. Он пояснил полицейским, что отправился на прогулку, поскольку ему «надоело находиться в одном месте». После инцидента мужчину перевели на высший этаж.

В отношении обоих мужчин в настоящее время полиция проводит разъяснительные мероприятия. О деле также была уведомлена санэпидемслужба, которая может наложить административные штрафы на нарушителей карантинных правил, пояснил Себастьян Глень. Как он напомнил, те, кто находится под карантином, не могут покидать место изоляции или встречаться с другими людьми.