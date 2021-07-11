В Польше расстреляли семью: один ребенок выжил, успев спрятаться

В пятницу, 9 июля, в польском поселке Боровцы возле города Ченстоховы вооруженный преступник залез в дом с целью ограбления и расстрелял семью из четырех человек. К счастью, один из детей сумел спастись, забравшись за диван в момент преступления.

Как сообщило издание RMF24, ссылаясь на данные местной полиции, подозреваемого зовут Яцек Яворек, ему 52 года. Сейчас в Польше работает «план-перехват», чтобы задержать и обезвредить вооруженного преступника.

Известно, что Яворек поздно вечером пробрался в дом, где проживали супруги и двое сыновей 17-ти и 13-ти лет. Соседи сообщили в полицию о шуме и звуках похожих на выстрелы около 1:00 ночи. Прибывшие на место патрульные, обнаружили три трупа, а младший ребенок укрылся за диваном и сумел выбраться из квартиры.

Сейчас жители трех близлежащих провинциях извещены о возможной опасности. Так как семья была застрелена из огнестрельного оружия, предполагается, что мужчина вооружен и опасен. // OBOZREVATEL