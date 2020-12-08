В Польше суд оправдал украинца, который, защищаясь, убил пьяного иностранца

Молодой грузин приставал к украинским женщинам, но за них вступился соотечественник

Окружной суд Слупска в Поморском воеводстве на севере Польши оправдал гражданина Украины Игоря С., который в пьяной драке убил гражданина Грузии Давита С.

Об этом сообщает местное издание slupsk.naszemiasto.pl.

Прокуратура требовала для 29-летнего украинца 12 лет тюрьмы за смерть 25-летнего грузина и выплаты 50 тысяч злотых (380 тысяч гривен. – Ред.) в пользу Центра помощи жертвам преступлений. Для соотечественника убитого – 39-летнего Отара С. – требовали три года и шесть месяцев лишения свободы.

Однако суд установил, что украинец оборонялся, поэтому приговорил его к двум месяцам лишения свободы. А выживший грузин за участие в драке получил наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы.

Трагедия произошла в марте 2019 года в Глисно-Вельке (Поморское воеводство), где жили граждане Грузии и Украины, работавшие на местном производстве. Пьяный Давит начал приставать к украинкам, а когда Игорь заступился за них – оба схватились за ножи.

По данным окружной прокуратуры Слупска, в ходе драки украинец пять раз ударил ножом оппонента в область груди и шеи. Тот скончался от потери крови на месте. По мнению судмедэкспертов, причиной смерти Давита стала остановка сердца и ишемический шок от колотых ран в сердце, яремную вену и легкие.

В ходе поножовщины с Отаром Игорь нанес серьезный ущерб здоровью оппонента и тоже пытался его убить. С другой стороны, полученные украинцем травмы не угрожали его жизни.

Следствие установило, что все участники драки были под воздействием алкоголя. Украинец имел 0,26 промилле в крови, а у его оппонентов в пять раз больше: у Отара – 1,26, у Давита – 1,3. На месте нашли три окровавленных ножа.

После драки украинец попросил владельца дома вызвать скорую помощь и полицию. На суде он не признал себя виновным в убийстве, объяснив, что действовал в целях самообороны, ведь именно грузины напали на него. Выживший в драке грузин уверял, что хотел лишь предотвратить конфликт между соотечественником и украинцем.

А два месяца лишения свободы, к которым суд приговорил украинца, были наказанием за пощечину Давиту. // Сегодня