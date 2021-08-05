В Польше украинец на Renault на протаранил дом (фото, видео)

Гражданин Украины на авто Renault Koleos влетел на большой скорости в жилой дом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie в Facebook.

На опубликованном с места происшествия видно, что мужчина за рулем почти не тормозил. Скорость была настолько большой, что транспорт корпусом пробил одну из стен помещения. В результате наезда повреждены окна и мебель.

Как установили правоохранители, правонарушителем оказался 30-летний гражданин Украины, который сейчас живет в Шамотульськом повете.

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В салоне авто находился еще один пассажир – его вместе с виновником ДТП госпитализировали с травмами.

Происшествие произошло около 5:00 утра, поэтому в комнатах отдыхали члены семьи.

По данным СМИ, водитель был пьян. Анализ показал 2,5 промилле алкоголя в крови. // УНИАН