В Польше украинец на Renault на протаранил дом (фото, видео)
Гражданин Украины на авто Renault Koleos влетел на большой скорости в жилой дом.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie в Facebook.
На опубликованном с места происшествия видно, что мужчина за рулем почти не тормозил. Скорость была настолько большой, что транспорт корпусом пробил одну из стен помещения. В результате наезда повреждены окна и мебель.
Как установили правоохранители, правонарушителем оказался 30-летний гражданин Украины, который сейчас живет в Шамотульськом повете.
В салоне авто находился еще один пассажир – его вместе с виновником ДТП госпитализировали с травмами.
Происшествие произошло около 5:00 утра, поэтому в комнатах отдыхали члены семьи.
По данным СМИ, водитель был пьян. Анализ показал 2,5 промилле алкоголя в крови. // УНИАН