В Польше задержали трех украинцев, которые помогали мигрантам незаконно пересечь границу
В Польше задержали трех граждан Украины. Они помогали мигрантам незаконно попасть в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подляской полиции в Twitter.
Украинцев задержали 26 ноября возле села Высокий Мост.
«Вчера сотрудники полиции задержали трех человек в связи с пособничеством и подстрекательством к незаконному пересечению границы. Лица, задержанные возле Высокого моста, являются гражданами Украины, проживающими в Польше. В лесу 10 человек, незаконно пересекших границу, ждали курьеров», — говорится в сообщении.