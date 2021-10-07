В Польше задержали восемь человек по делу об убийстве 25-летнего украинца

Окружная прокуратура в Щецине задержала восемь человек по делу о смерти 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко. На сегодня прокуроры проводят с задержанными следственные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Укринформ» .

По словам прокурора Окружной прокуратуры в Щецине Евы Обарек, всех задержали на 48 часов. После проведения с ними следственных действий прокуратурой будут приниматься дальнейшие решения — арестуют или отпустят подозреваемых домой.

«На данный момент могу подтвердить, что по приказу Окружной прокуратуры в Щецине по делу гражданина Украины задержаны восемь человек. Четверо из задержанных на время трагического события были полицейскими», — заявила она.

Она уточнила, что всех задержали на 48 часов. После проведения с ними следственных действий прокуратурой будут приниматься дальнейшие решения — арестуют или отпустят подозреваемых домой.

В интересах следствия прокурор не сообщил, кем являются четыре другие лица, которых задержала прокуратура.

По неофициальной информации Gazeta Wyborcza, другими четырьмя лицами являются врач вытрезвителя, куда был доставлен украинец после задержания, и трое работников этого заведения. По неподтвержденным данным, двое из них на данный момент уже уволены.

Напомним, гражданин Украины Дмитрий Никифоренко погиб в июле этого года в Польше во время задержания полицейскими. В МИД РБК-Украина сообщили, что знают о ситуации и контролируют расследование.