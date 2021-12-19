В Польщі українець вбив роботодавця

Чоловік смертельно поранив 72-річного жителя Тшцянка. Йому загрожує довічне ув’язнення.

15 грудня близько 7:30 до поліції надійшло повідомлення, що у гуртожитку 57-річний чоловік ударив ножем в живіт 72-річного роботодавця. Нападник кинув ніж і втік.

Потерпілого госпіталізували та негайно прооперували. Не зважаючи на допомогу, від отриманих травм чоловік помер.

Через годину по гарячих слідах підозрюваного затримали. Ним виявилося громадянин України. П’яний – тест показав 2,6 проміле алкоголю.

Наступного дня прокуратура звинуватила українця у вбивстві. Наразі заарештований на 3 місяці. Йому загрожує довічне ув’язнення. // inpoland.net.pl