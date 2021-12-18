В прошлом году число преступлений в Финляндии выросло на 20 процентов

В 2020 году снизилось число насильственных преступлений, что, вероятнее всего, связано с карантинными ограничениями и закрытыми барами и ночными клубами, передает Служба новостей Yle .

Фото: Sasu Mäkinen

В первый коронагод число зарегистрированных в Финляндии преступлений повысилось примерно на одну пятую. Об этом свидетельствуют данные, собранные специалистами Института криминологии и правовой политики (Krimo) университета Хельсинки. В общей сложности правоохранительным органам стало известно о 686 тысячах преступлений и правонарушений.

В первую очередь рост обусловлен повышением числа имущественных преступлений (+19%), правонарушений в области дорожного движения (+20%) и наркотических преступлений (+15%). Больше стало также преступлений на сексуальной почве и преступлений против жизни (+14%). В свою очередь, снизилось число насильственных преступлений, что может быть связано с закрытием баров и ресторанов и меньшим числом контактов между людьми.

Подавляющее большинство убийств происходит в частных квартирах, а в общественных местах людей практически не убивают. В то же время семеро несовершеннолетних проходили подозреваемыми в убийствах, совершенных в 2020 году, что резко выделяется в статистике. Трое из них обвиняются в одном преступлении, произошедшем в столичном районе Коскела. Так, например, в 2019 году не было зафиксировано ни одного приведшего к смерти жертвы преступления, соврешенного несовершеннолетним.