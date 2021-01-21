В результате подрыва смертников в Багдаде погибли по меньшей мере 28 человек

Как сообщил телеканал Al Arabiya, не менее 73 человек получили ранения различной степени тяжести, пишет УНН.

По сведениям канала, в районе площади Ат-Таяран, где располагается рынок, прогремели два последовавших друг за другом взрыва. По словам представителя армии Ирака, “террористическая атака была совершена двумя террористами-смертниками, которые подорвали себя в тот момент, когда их преследовали сотрудники служб безопасности”. На место происшествия прибывают кареты скорой помощи.

Иракские силовики из соображений безопасности перекрыли все дороги, ведущие к “зеленой зоне” — району в центре Багдада, в котором находятся посольства многих иностранных государств и центральные офисы государственных учреждений.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за нападение, однако активнее других в последние годы подобные теракты в Ираке совершают члены группировки “Исламское государство”.