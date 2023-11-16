В РФ знайшли мертвими ще одного генерала та його дружину

Екскомандувача 6-ї армії Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони РФ 68-річного Володимира Свиридова знайшли мертвим у своєму будинку. Поруч із ним лежало тіло його 72-річної дружини Тетяни Свиридової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza .

За даними видання, тіла було знайдено вдень 15 листопада у їхньому будинку у селищі Аджієвському Ставропольського краю. За попередньою інформацією, подружжя загинуло близько тижня тому.

“Співробітники газової служби вже провели виміри та перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено”, – зазначають в повідомленні.

Що стало причиною загибелі екскомандувача ВПС РФ та його дружини – наразі невідомо.

Зазначається, що генерал-лейтенант авіації Володимир Свиридов командував 6-ю армією ВПС та ППО Росії з 2005 по 2009 роки, яка дислокується в Санкт-Петербурзі.