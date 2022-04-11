В Росії арештували ідеолога «русской весны» Суркова – екс-депутат Держдуми

Ідеолога «русской весны», екс-помічника Путіна Владислава Суркова арештували.

Про це у Facebook повідомив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

Пономарьов посилається на свої джерела у російських спецслужбах: «Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Зараз проходять слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року».

Сурков, нагадує Пономарьов, дуже добре поінформований з ситуацією в ОРДЛО і має багато зв’язків серед російських «ветеранів Донбасу».

Водночас Сурков також близький до глави Чечні Рамзана Кадирова.

Раніше розслідувач з Bellingcat Христо Грозєв підтвердив масові репресії проти офіцерів ФСБ за провал в Україні.

Після двох тижнів війни в Україні Путін почав репресії проти так званої 5-ї Служби ФСБ (курирує зв’язки із зарубіжними партнерами).

ЗМІ писали, що керівництво служби — генерал Бєсєда і його заступник – відправлені під домашній арешт. Серед причин називають нецільове використання коштів, виділених на операції, а також погану розвідувальну інформацію. // УНІАН