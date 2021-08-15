В России 22-летний ревнивец зарезал школьницу

В Нижегородской области обнаружено тело 16-летней девочки. Она ранее считалась пропавшей.

По данным регионального следственного управления СКР, по подозрению в убийстве школьницы задержали ее 22-летнего знакомого. Возбуждено уголовное дело.

О пропаже несовершеннолетней стало известно 14 августа. В этот день девушка вышла из дома в деревне Бараново Сосновского района и больше ее никто не видел. Известно, что перед исчезновением она уехала на такси.

А утром 15 августа на открытом участке местности возле деревни Бараново обнаружили тело подростка «с признаками насильственной смерти», говорится на сайте СУ СК по Нижегородской области.

Вероятно, в ночь на 15 августа девочка встретилась с мужчиной около деревни. Они выясняли отношения, и молодой человек ударил ее ножом в область сердца. От полученного ранения школьница скончалась на месте. Вероятно знакомый сделал это в приступе ревности. // МК