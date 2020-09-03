В России 5-летнюю девочку и ее мать нашли с ножевыми ранениями на пожарище

В Вологодской области расследуется преступление, о котором стало известно вчера, 3 сентября.

На месте тушения пожара в деревне Ушаково были найдены тела матери и ее пятилетней дочери, сообщается на сайте регионального управления СК.

Изначально была выдвинута версия, что мать и дочерь погибли из-за пожара. Но при осмотре тел у них были найдены раны, нанесенные ножом. Криминалисты выдвинули версию, что дом был подожжен мужем погибшей, чтобы скрыть следы преступления. На самом деле ночью произошел конфликт между супругами, а дочь пыталась защитить свою мать. Мужчина нанес ножевые ранения обеим, которые и стали причиной смерти.

Мужчина сейчас задержан. Расследование уголовного дела продолжается. // МК