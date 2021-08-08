В России 87 детей попали в больницы после отравления в поезде Мурманск‑Адлер
В Краснодарском крае госпитализировали 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер.
Об этом сообщает краевой оперштаб.
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили «Интерфаксу», что у детей выявили норовирус второго типа (желудочно-кишечная инфекция — МЗ).
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК). Эксперты изъяли пробы пищи и воды.
Всего в поезде было 246 детей и 24 сопровождающих. Детей, у которых не было симптомов отравления, доставили в здравницы Туапсинского района. // МедиазонаTweet