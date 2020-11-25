В России бизнесмен зарезал жену и пасынка из-за наследства

Злоумышленник задержан

В Краснодарском крае 63-летний житель станицы Павловской убил супругу и ее сына из-за наследства, пишет РЕН ТВ.

По информации телеканала, утром 25 ноября мужчина узнал, что 70-летняя жена собирается переписать имущество на детей от первого брака. Как уточняет Telegram-канал «112», супруга лишила его серьезного наследства: два магазина, несколько машин и домов, а также банковский счет с крупной суммой денег. По данным паблика, женщина все отписала двум своим сыновьям от первого брака, вычеркнув мужа из завещания. Разъяренный такими новостями житель Кубани перерезал жене горло, после чего сел в автомобиль и поехал в дом к младшему пасынку. По нему и его супруге отчим открыл огонь из охотничьего ружья: пасынок выжил, а его жена получила ранение.

Затем «настала очередь» старшего сына убитой супруги. Мужчина приехал к нему и убил его ножом в горло. Кровавую расправу он успел совершить за 40 минут. Потом злоумышленник попытался скрыться, но был пойман. По одной из версий, он ехал добивать младшего пасынка, но был задержан. // МК