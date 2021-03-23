В России детей приводили на кровавое «шоу» с животными

Притравочной станцией в Фирсановке заинтересовалась полиция и местные власти. Как выяснилось, работники ИТС устраивают на своей территории кровавые представления, куда в качестве зрителей пускают даже малолетних детей.

Узнать о существовании ИТС Фирсановка совершенно несложно, все можно найти в свободном доступе в Интернете. Не стало это проблемой и для участников одного из добровольных движений по защите животных. Активистов заинтересовала информация о проведении тренировок по притравке охотничьих собак на дикого зверя. Согласно рекламе на сайте, на станции содержатся бурый медведь, барсук и кабан.

Как стало известно «МК», 14 марта зоозащитники приехали на территорию притравочной станции «Фирсановка», где в этот день должны были состояться показательные тренировки охотничьих собак.

— Когда мы подъехали к забору, вокруг было уже немалое количество припаркованных машин, — поделился один из активистов по защите животных Даниил Бигвава. — Были среди собравшихся и охотники, приехавшие со своими собаками на тренировку, и, как бы это ужасно ни звучало, обычные зрители. Участие и просмотр, конечно же, платные.

В моей голове не укладывается, как нормальному человеку может нравиться наблюдать за страданиями несчастного животного? Но факт остается фактом. Они еще и маленьких детей с собой привезли. Невозможно даже представить, какую психологическую травму может получить малыш, наблюдая, как стая собак пытается порвать на куски бедного мишку или барсука. Мне кажется, органы опеки должны обратить внимание на этот факт. Я не смог сдержаться и спросил у девочки лет восьми, нравится ли ей мишка. На что ребенок ответил «Нет, мне такой мишка не нравится, он плохо выглядит»

Зоозащитники прошлись по территории ИТС, где своими глазами увидели заявленных на сайте животных. Все они закрыты в клетках, не имеют возможности свободного выгула, что уже является грубым нарушением. Внешний вид несчастных подтверждает, что содержатся они в крайне плохих условиях, угрожающих жизни и здоровью. Но самое вопиющее в этой истории, что притравочная станция осуществляет свою деятельность вопреки закону. Ведь согласно действующему в РФ законодательству контактная притравка запрещена.

Справка «МК»: «Принятый депутатами 14 февраля 2018 года в редакции согласительной комиссии Государственной Думы и Совета Федерации и подписанный Президентом РФ 7 марта 2018 года закон полностью запрещает контактную притравку».

Зоозащитники в тот же день обратились в полицию и органы прокуратуры с заявлением по факту жестокого обращения с животными. Правоохранительные органы уже начала проверку.