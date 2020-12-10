В России двух девушек похитили ради секса после знакомства в интернете

Одну жертву выманили через телефон другой

В Ханты-Мансийском автономному округе возбуждено уголовное дело после похищения двух местных жительниц. Одна из жертв ранее познакомилась с мужчиной в интернете.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета по ХМАО, инцидент произошел в Сургуте в начале октября. 25-летняя девушка познакомилась в соцсетях с мужчиной, в ходе общения молодой человек пригласил ее в гости.

В момент, когда девушка вышла из подъезда, несколько мужчин набросились на нее и силой затащили в машину. Отмечается, что ее продержали в салоне несколько часов, принуждая жертву сексуально их удовлетворять.

Затем один из похитителей забрал телефон девушки и обманом выманил на улицу ее 32-летнюю подругу — ее тоже силой затащили в салон автомобиля.

Девушек вывезли за пределы Сургута, однако в какой-то момент им удалось выпрыгнуть из машины во время движения. При этом одна из них получила травму головы, вторая — перелом ноги.

Вскоре похитители были задержаны. Ими оказались двое 30-летних мужчин и их 26-летний подельник, сейчас они находятся под стражей. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». // МК