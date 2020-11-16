В России экс-сотрудника наркоконтроля убили из кровной мести

В ингушском городе Сунжа идет розыск подозреваемых в убийстве бывшего сотрудника управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, введен план «Перехват». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По информации агентства, преступники расстреляли мужчину и скрылись на серебристом ВАЗ 2114. Предполагаемая причина — кровная месть.

Собеседники агентства сообщили, что погибший Ислам Полонкоев в декабре прошлого года участвовал в межтейповом конфликте, возникшем из-за спора о принадлежности родовых башен в селении Пялинг Джейрахского района. Тогда в результате перестрелки были ранены семь человек, один из них скончался. Полонкоева позднее задерживали в связи с расследованием, однако «из-за отсутствия веских доказательств был отпущен на свободу», сообщил источник. // МК