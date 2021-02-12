В России мамаша нагишом потащила троих детей по морозу в лес… молиться

Голую женщину и раздетых малышей заметил в лесу собачник и вызвал полицию

Женщина и трое ее малолетних детей были госпитализированы с обморожением после того, как среди ночи отправились …нагишом молиться в лес в Новой Москве. По одной из версий, на такой странный шаг ее подтолкнули скандалы с мужем.

Шокирующий инцидент произошел в ночь на 12 февраля в поселении Сосенское. 25-летний местный житель прогуливался со своей собакой вблизи лесополосы. Мужчина обратил внимание на притормозившую неподалеку от него автомашину «Лада Веста». Из нее вышла женщина с тремя детьми. Полностью раздевшись и раздев малышей, дама заглушила авто, и все вместе они направились в сторону леса. Младенец плакал, остальные дети старались не подавать вида, что им холодно. Собачник позвонил в полицию и рассказал о странной встрече. Приехавшие сотрудники нашли мамашу с детьми и срочно вызвали «скорую». Двое мальчиков (10-ти и двух лет) и их десятимесячная сестренка были госпитализированы с обморожениями конечностей 2 и 3 степени, а также общим переохлаждением. Их мать – 33-летняя уроженка Чувашии Елена (имя изменено) — также получила обморожение спины и ног. Объяснить все произошедшее женщина не могла, так как находилась в невменяемом состоянии. После оказания медпомощи даму передали психиатрам.

По словам старшего сына Елены, они проживают в частном доме в Солнечногорском районе Подмосковья. В последние несколько месяцев мама начала вести себя странно, обвиняла мужа в том, что тот якобы подмешивает ей какие-то таблетки, от которых она плохо себя чувствует. На этой почве в семье постоянно возникали скандалы. 11 февраля Елена опять поругалась с супругом, собрала детей и, сказав, что ей надо помолиться, уехала. Мальчик до последнего не знал, куда они направляются. А когда семья подъехала к лесу и мама стала снимать с них одежду, побоялся ее ослушаться. Все это время до приезда полиции они ходили по лесу, периодически присаживаясь прямо на снег молиться.

— Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п.п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии), — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. // МК