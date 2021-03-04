В России «молодогвардейцы» кремлевской партии возложили цветы к могиле союзников Гитлера

В Орске активисты «Молодой гвардии Единой России» возложили цветы на братскую могилу венгерских пленных, воевавших во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии.

Мероприятие прошло 22 февраля в рамках акции «Защити память героев», пишет портал «Урал56.ру».

Активисты отчитались о проделанной работе в соцсети «ВКонтакте», позже сообщение было удалено. В посте говорилось, что МГЕР «совместно с молодежной палатой и Российским союзом молодежи почла память военнопленных, захороненных на кладбище поселка Мостострой, и советского военного — Анатолия Михайловича Пузикова. Давайте вместе чтить историю и помнить, что «война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат».

В годы войны и после нее в Орске действовал лагерь для военнопленных, среди которых были и венгры. Умерших хоронили в братских могилах. В начале 2000-х годов их потомки установили на местах массовых захоронений в Орске надгробные камни.

Руководитель оренбургского отделения «Молодой гвардии» Михаил Кузнецов заявил, что активисты ошиблись. «По их словам, они были искренне уверены, что венгерские солдаты были союзниками советских войск во время Великой Отечественной войны. Руководство МГЕР Оренбургской области признает грубейшую ошибку и приносит извинения всем, кого это могло оскорбить», — сказал он. Для орского отделения организации будут организованы дополнительные лекции, посвященные союзникам и противникам СССР во Второй мировой войне.

По словам Кузнецова, инициатором и координатором акции выступил Комитет по делам молодежи администрации Орска, который и предоставил активистам «четкие адреса возложения» цветов, включая захоронение венгерских военнопленных. Но, «безусловно, это не снимает ответственности с активиста за его невнимательность», добавил руководитель отделения.