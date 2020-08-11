В России началось широкое распространение возбудителя чумы

В Рособрнадзоре сообщили, что на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов Тувы обнаружено широкое распространение возбудителя чумы.

Общая площадь мезоочагов — 340,1 кв километров.

На этих территориях расположены чабанские стоянки, среди проживающих лиц есть дети. Специалистами в этих районах проведена барьерная дезинсекция. Продолжается бактериологическое и биологическое исследование.

Ранее о вспышке бубонной чумы сообщали власти Монголии. // МК