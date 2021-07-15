В России неадекват с ножом устроил бойню в автобусе

Ростовский главк МВД сообщил о розыске подозреваемого в вооруженном нападении на пассажиров автобуса в Азовском районе.

По информации полиции, мужчина напал с ножом на граждан, в результате чего была убита одна женщина, еще два человека пострадали. После совершения преступления нападавший скрылся.

По данным местных СМИ, трагедия произошла днем в четверг в салоне автобуса, следовавшего из Азова в Стефанидинодар. По сообщениям очевидцев, нападению не предшествовали ни конфликты, ни ссоры: мужчина просто вскочил с места и начал наносить удары сидевшим рядом женщинам. В салоне началась паника, водитель остановил транспортное средство, и тогда преступник убежал. Как сообщает Rostov.ru, погибла 33-летняя многодетная мать. Остальные пострадавшие госпитализированы.

Полиция распространила ориентировку на подозреваемого. По предварительным данным, преступление совершил Семен Чансунович Нам 1970 года рождения.

«На вид азиатской внешности, 45-50 лет, крупного телосложения», — говорится в ориентировке.

В момент нападения мужчина был одет в серую рубашку в черную полоску, коричневые бриджи и сланцы. Предположительно, он может оставаться в Азовске.

Объявлен план «Перехват». // МК