В России освободили ребенка, похищенного в сентябре

Во Владимирской области найден 7-летний мальчик, который бесследно исчез еще в сентябре. Выяснилось, что все это время ребенок удерживался молодым мужчиной. Найти мальчика удалось с помощью Интерпола.

Ребенок был похищен в конце сентября. Он возвращался из школы, вышел из автобуса в поселке Горки, однако до дома так и не дошел.

Школьника искали десятки полицейских, военных и волонтеров, однако все поисковые операции закончились ничем. Найти ребенка удалось с помощью Интерпола: зарубежные полицейские обратили внимание на публикации в даркнете о мужчине, который удерживает в своем доме ребенка.

Как оказалось, все это время мальчик удерживался 26-летним мужчиной в соседней деревне Макариха Камешковского района. В ходе спецоперации ребенок был освобожден, а похититель задержан.

Мальчик рассказал, что злоумышленник затолкал его в машину и увез.

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Мужчина, державший в плену ребенка в деревне Макариха Владимирской области, страдал шизофренией. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 26-летнего задержанного зовут Дмитрий Копылов, он страдает психическим расстройством. Он прятал мальчика в подвале каждый раз, когда к нему приходили в гости. // МК