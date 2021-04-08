В России полицейский надругался над девушкой с инвалидностью

В Якутии возбудили уголовное дело против бывшего участкового, который надругался над девушкой в отделении полиции, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Само преступление произошло 12 марта в якутском поселке Мохсоголлох – 31-летний мужчина воспользовался положением девушки-инвалида, и склонил ее к оральному сексу, как отмечает Life.

Девушка пришла к полицейскому, прося о подработке – ей нужны были деньги на жизнь. Участковый пообещал дать ей подработку – помыть пол за 200 рублей, но склонил ее к сексу. Потерпевшая в силу заболевания не могла сопротивляться. Как только начальство об этом узнало, оно заставило своего сотрудника уволиться. Вину мужчины доказали результаты ДНК-экспертизы – в туалете он оставил салфетку со спермой и слюной.

О насилии стало известно от матери – ей все рассказала девушка. Против уволившегося полицейского возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей»). // МК