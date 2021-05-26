В России семиклассницы изнасиловали четвероклассницу и отправили видео ее матери

Детали преступления строго засекречены

Зверство подростков в российских школах начинает приобретать все более страшные формы. На днях в Барнауле семиклассницы избили и изнасиловали посторонним предметом ученицу 4 класса. Было возбуждено уголовное дело, ведется следствие, разные ведомства проводят проверку.

Как сообщили «МК» в СУ СК РФ по Алтайскому краю, 23 мая 14-летняя школьница из Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов, избила, а затем «совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки». «Помогали» ей две сообщницы помладше. Все свои издевательства школьницы фиксировали на телефон.

Видео мерзкого преступления девицы отослали матери пострадавшего ребенка, после чего та обратилась в полицию.

По некоторым данным, насильницы из благополучных семей. Одна из жительниц Барнаула рассказала, что «эта девочка не была случайной жертвой. Они отправили видео матери этой девочки, они с ней были знакомы и знали номер телефона. Судя по всему, там нарастал какой-то конфликт, девочку травили и гнобили, и вот во что это вылилось в итоге»

Преступление совершено против несовершеннолетнего ребенка, поэтому информация строго засекречена. Алла, ученица 11-го класса школы, в которой учатся насильницы и пострадавшая девочка, сообщила нам: «Все в школе в шоке от этой ситуации, но имена и фамилии этих девочек тщательно скрывают. Учителя с нами этого не обсуждали, ни в нашем классе, ни в других, кого я знаю».

Комитет по образованию Барнаула скупо проинформировал «МК» о проводимой проверке: «В состав комиссии входят представители комитета по образованию, КДН, опытные педагоги и психологи. По итогам проверки будет дана оценка деятельности школы. Родителям ребенка предложено психологическое сопровождение девочки».

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Главную фигурантку задержали, в ближайшее время будет решаться вопрос об ее аресте. Если вину будет доказана, садистке грозит срок в колонии, ведь ей уже 14 лет. Другие соучастницы еще не достигли этого возраста, и, как сообщается, ими занимается инспекторы ПДН.

Старший преподаватель криминалистики УрГЮУ, заместитель директора Института государственного и международного права Максим Матвеев разъяснил «МК», какое наказание ждет малолетних насильниц:

– Ответственность за совершение особо тяжких преступлений предусматривается с 14 лет. Но надо смотреть, во-первых, исполнилось ли ей 14 лет на момент совершения преступления? И, во-вторых, здесь будет обязательно назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит, осознавала ли она характер своих действий, могла ли ими руководить.

Если говорить о ее подельницах, которым еще не исполнилось 14, то их, вероятней всего, поставят на учет в подразделение МВД по делам несовершеннолетних, в КДН, а родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Кроме того, несовершеннолетних, когда они совершают особо тяжкие преступления, могут направить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Там малолетний преступник будет изолирован от общества, он не сможет покинуть это учреждение самостоятельно.

А вот если бы им исполнилось 14 лет, то их можно было бы привлечь как соучастниц этого ужасного преступления, даже если они сами не совершали каких-то действий, а только, например, держали или психологически давили, и так далее.

– Если вина 14-летней насильницы будет доказана, сколько ей дадут и куда она попадет?

– Смотря сколько будет длиться следствие и сколько ей исполнится на момент оглашения приговора. По этой статье нижний предел уменьшается вдвое для такого возраста, как у нее, и, что бы она ни совершила, она получит не более 10 лет. Если преступнице нет 18, она будет отбывать срок в воспитательной колонии. Но если есть психические расстройства, не исключающие вменяемость, то это может быть рассмотрено как смягчающее вину обстоятельство. А если эти расстройства говорят о невменяемости, то ее освободят от уголовной ответственности и отправят, как мы знаем, принудительно лечиться.

Жительница Барнаула Алена высказала мнение: «Думаете, эта девица не осознавала, что это плохо? И что с 14 лет наступает уголовная ответственность? Знала, и сделала осознанно. Ее уже сложно исправить. Единственный выход, чтобы спасти следующих будущих потерпевших — изолировать ее». Многие алтайцы уверены, что «наверняка, маргинальные родители «воспитывали» детишек руганью, пинками и ремнем. Показывали, что унижать более слабого – это норма. Вот девочки и решили оторваться над той, кто слабее». «Монстры, которым нет прощения, из них уже ничего хорошего не будет. Пора внести уголовную ответственность за тяжкие преступления с 10-12 лет».

Недавно «МК» писал о таких же малолетних подонках из Свердловской области, которые надругались над девятилетней девочкой. Причем трое из четверых были братьями в возрасте 7, 10 и 12 лет. Буквально вчера в Краснотурьинске всем четверым назначили наказание. Самого старшего, 13-летнего приятеля братьев определили в спецшколу сроком на три года, а до этого времени он будет находиться в Центре временного содержания для несовершеннолетних преступников в Нижнем Тагиле. Там же пребывают и двое других. Еще одному негодяю предварительно тоже «светит» спецшкола.