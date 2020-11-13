В России шестиклассница забеременела от 32-летнего отчима

Опубликовано

В Калининграде произошла шокирующая история с изнасилованием несовершеннолетней девочки взрослым отчимом: местная школьница проходила осмотр у гинеколога, и врач установил факт беременности.

Школьница не хотела раскрывать личность отца ребенка, однако позже призналась, что стала жертвой изнасилования, пишет «Лента.ру».

Школьница забеременела

Позже выяснилось, что надругался над девочкой отчим, который воспитывал ее с двухлетнего возраста.

Доказать вопиющий факт удалось благодаря генетической экспертизе. Специалисты установили, что девочка на самом деле забеременела от 32-летнего супруга матери — некоего Жамила.

Как выяснилось, школьница начала подвергаться домогательствам со стороны отчима с осени прошлого года.

Спустя несколько месяцев мужчина изнасиловал падчерицу. Сейчас педофил находится под стражей в калининградском СИЗО. Ему предъявлено обвинение сразу по двум статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Мужчина уже сознался в преступлении и написал несколько явок с повинной. Он может получить серьезный тюремный срок — от 12 до 20 лет лишения свободы.

«Следствием организован комплекс реабилитационного характера, направленных на минимизацию последствий, причиненных ребенку психологических травм. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в Следственном комитете региона. // Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Like

Метки:

Читайте также: