В России спустя 6 лет нашли тела пропавших матери и ребенка
Под Ростовом-на-Дону найдены тела пропавших в феврале 2015 года матери и ее ребенка, сообщает Telegram-канал 112.
Тогда они вышли из дома в станице Усть-Быстрянской, и исчезли. С тех пор их никто не видел.
Но несколько дней назад один из заключенных дал показания на своего подельника, за которым, мол, и числится данное убийство.
Сейчас правоохранительные органы проводят расследование.
Отмечается, что подозреваемый в убийстве матери и ребенка уже находится в заключении по делу о краже. // МКTweet