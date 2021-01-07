В России в ходе массовой драки зарезали 36-летнего бойца смешанных единоборств

В Дагестане в результате массовой драке в поселке под Махачкалой убит 36-летний боец смешанных единоборств Кирима Хайрулаев, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). «АиФ — Дагестан» уточняет, что драка произошла 6 января во время схода, который собрался из-за убийства 3 января местного жителя, боровшегося с распространением наркотиков. Конфликт вспыхнул между участниками схода и родственниками убийцы, в полицию доставили около десяти человек. По информации РЕН ТВ, в драке также пострадал боец ММВ Рамазан Амиров, минувшей ночью он скончался в больнице.