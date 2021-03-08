В России задержали подозреваемого в убийстве трех человек

Сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу был задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в убийстве трех жителей села Газ-Сале Тазовского района.

По версии следствия, ранее судимый 32-летний подозреваемый нанес множественные колото-резанные ранения 51-летнему мужчине и 59-летней женщине, а затем отправился в другой дом, где напал на 52-летнего мужчину.

В отношении подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза и возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц) и ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). // МК