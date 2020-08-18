В России женщина пыталась сжечь дочь с любовником в бане

Под Рязанью разыгралась семейная драма из-за открытой измены 35-летней местной жительницы своему мужу. Мать женщины решила наказать блудливую дочь и ее любовника самым жестоким образом.

Все произошло, когда муж любвеобильной дамы в очередной раз уехал на заработки. Женщина в эти дни закрутила роман с 23-летним кладовщиком и не постеснялась даже пригласить его домой, несмотря на то, что проживала с двумя детьми и матерью, передает телеграм-канал Lifе Shot.

Когда парочка уединилась в бане, мать изменницы решила покончить с этим адюльтером раз и навсегда. Она облила баню бензином и подожгла. К счастью, «голубки» сумели выбить окно в бане и сбежать. Дочь поджигательницы лишь поранила себе палец.

Теперь на мать блудницы завели уголовное дело о покушении на убийство. Ну а с неверностью жены будет разбираться вернувшийся с заработков муж. // МК