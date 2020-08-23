В российской Уфе «детвора» убила 8-летнюю девочку и выбросила тело в реку

В Уфе расследуется хладнокровное преступление, совершенное детьми, сообщает «ГТРК Башкортостан» со ссылкой на источник в МВД республики.

Все произошло 22 августа – 8-летняя девочка не пришла после вечерней прогулки домой, и ее мать обратилась в правоохранительные органы.

Вскоре полицейские обнаружили задушенную девочку на Курочкиной горе. Выяснилось, что ребенок погиб в ходе игр с ровесниками. Ей передавили сонную артерию, а потом, испугавшись последствий, выбросили тело в реку.

По следам преступления задержан 13-летний мальчик. Сейчас с ним проводятся следственные действия. // МК