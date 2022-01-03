В российском Омске девять детей отравились хлором в бассейне

В Омске девять детей госпитализированы с отравлением парами хлора после посещения бассейна одного из спортивно-оздоровительных центров города.

Об этом сообщает прокуратура региона.



По информации ведомства, дети попали в больницу ночью 2 января. «В ходе надзорных мероприятий прокуратуры будет дана оценка соответствия оказываемых организацией услуг установленным требованиям, в том числе санитарно-эпидемиологическим», — отметили в ведомстве. // Znak.com