В российском Омске девять детей отравились хлором в бассейне

В Омске девять детей госпитализированы с отравлением парами хлора после посещения бассейна одного из спортивно-оздоровительных центров города.

Об этом сообщает прокуратура региона.

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По информации ведомства, дети попали в больницу ночью 2 января. «В ходе надзорных мероприятий прокуратуры будет дана оценка соответствия оказываемых организацией услуг установленным требованиям, в том числе санитарно-эпидемиологическим», — отметили в ведомстве. // Znak.com

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