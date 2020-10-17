В российском СИЗО покончил с собой «начинающий» криминальный «авторитет»

Его недавно перевели из «Бутырки», где разразился скандал

Молодой криминальный «авторитет» покончил с собой при странных обстоятельствах в СИЗО 12 Зеленограда. Накануне его вывезли из «Бутырки», где разразился скандал с вымогательствами у заключенных больших сумм денег со стороны группы чеченских мафиози.

Заключенного Висхана, обвиняемого в грабежах, нашли мёртвым в карцере СИЗО. В штрафном изоляторе 29-летний арестант пробыл двое суток, при этом отказывался от пищи. Накануне к нему приходили адвокат и следователь для совершения следственных действий. По словам защитника, он был бодр, оптимистичен, интересовался перспективами своего дела и вообще ничего не предвещало беды. Отказ от приема пищи объяснил несогласием с наказанием, но пообещал начать есть.

Любопытный нюанс: СИЗО 12 его доставили совсем недавно из «Бутырки». Причём, это связывают с большим скандалом, в результате которого было уволено несколько оперативных сотрудников «тюремного бутырского замка». Заключённые стали массово жаловаться на давление этнического криминалитета. Один из арестантов сообщил правозащитникам и органам следствия, что в СИЗО заключённые-чеченцы вербовали людей в террористические ячейки и обращали их принудительно в ислам, а также вымогали деньги (с него конкретно смогли «выбить» больше 60 тысяч рублей). Другой заявил, что его били палками в камере 141, склоняя к принятию ислама, и даже имя дали мусульманское. Чтобы прекратить издевательства, он заплатил 235 тысяч рублей. Могла ли быть смерть Висхана насильственной и вообще связанной с этими обстоятельствами, предстоит выяснить следствию. // МК