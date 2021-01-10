В Саратовской области РФ школьник избил до смерти пьющую мать

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти жительницы Балакова.

В минувший четверг, 7 января, в квартире дома, который находится на улице Набережная Леонова города Балаково было обнаружено тело 44-летней хозяйки жилища.

Следователь СК и судмедэксперт осмотрели место происшествия. В ходе осмотра тела женщины, были обнаружены кровоподтеки в области головы и тела. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной ее смерти стала сочетанная травма тела. СК возбудил по данному факту уголовное дело по части четвертой статьи 111 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в совершении данного преступления задержан 15-летний сын потерпевшей.

По данным следствия, в ночь с 6 на 7 января, 15-летний школьник, поссорился с матерью на почве употребления ею алкоголя и нанес ей множественные удары руками по голове и телу, после чего ушел к себе в комнату. А 7 января, около 13:30, сын обнаружил, что мать скончалась и сообщил о ее смерти родственникам, которые вызвали «скорую» и полицию.

Сейчас следователем с подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Закрепляются доказательства. Расследование уголовного дела продолжается. // saratov24.tv